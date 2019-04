Seeing Other People: nuovo album indie rock per gli americani Foxygen | News | Streaming



Nuovo album per gli statunitensi Foxygen, si intitola Seeing Other People ed è uscito il 26 aprile scorso su Jagjaguwar e distribuzione italiana affidata a Goodfellas.

Il sesto lavoro discografico del duo indie rock composto da Sam France e Jonathan Rado è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi