I Tristi sono i vincitori assoluti del contest 1MNEXT 2019

Sono stati oltre mille gli iscritti al contest #1MNEXT legato al Concertone del Primo Maggio 2019, ma soltanto 3 i finalisti scelti dalla giuria di qualità a esibirsi sull’importante e prestigioso palco d’Italia: Giulio Wilson, Margherita Zanin e I Tristi.

Di questi tre validi artisti, che ieri pomeriggio hanno suonato in diretta TV su Rai 3, davanti a una piazza San Giovanni stracolma, solo I Tristi hanno raggiunto il podio più alto.

Una vittoria davvero inattesa per il progetto di Simone Cavazzoni Pederzini (voce e synth), che ha partecipato al contest per gioco, senza alcuna velleità, con l’apporto fondamentale di Elena Menghi (basso) e Alex Canella (batteria).

Ecco cosa ci ha raccontato Simone un attimo dopo aver ricevuto il premio.

La vittoria del contest è stata una bellissima conquista. Sono davvero felice che qualcuno abbia creduto in questo progetto che vuole essere non solo musica ma anche una grande famiglia. Un ringraziamento speciale va a tutta l’organizzazione che ha creduto in noi e alle persone che ci hanno sempre sostenuto. Personalmente in tutti questi anni di concerti ed esperienze non avevo mai vissuto qualcosa di simile. Non capita tutti i giorni e sono ancora fuori fase. È stato pazzesco!”