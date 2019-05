La line up di Ferrara Sotto Le Stelle Festival 2019. Date dei concerti + streaming | Notizie

Ritorna il Ferrara Sotto Le Stelle, il rinomato festival italiano che giunto alla ventriquattresima edizione, sceglie di fare le cose in grande (come sempre).

Gli appuntamenti e la line up del 2019 saranno i seguenti:

- 11 giugno Teenage Fanclub (unica data italiana), storica band britannica con dodici album all’attivo che ha fatto del power-pop la propria ragione di vita;

Ascolta Teenage Fanclub

- 24 giugno con Julia Holter, cantautrice losangelina di ritorno sulla scena musicale con l’album Aviary;

Ascolta Julia Holter

- 25 giugno con l’artista austriaca Soap&Skin (unica data italiana) con le sue ballate pianistiche miste a sferzate elettroniche e voce intensa;

Ascolta Soap&Skin

- 18 luglio con Thom Yorke, artista di cui resta ancora poco altro da aggiungere: cantautore, polistrumentista, compositore, storico frontman dei Radiohead, uno degli artisti più influenti del nuovo millennio, inserito nella lista dei 100 migliori cantanti di sempre secondo Rolling Stone, eseguirà brani delle sue opere da solista The Eraser, Tomorrow’s Modern Boxes ed Amok;

Ascolta Tomorrow’s Modern Boxes

- 22 luglio ultimo appuntamento del Festival con Tash Sultana (anche questa unica data italiana), giovane artista di Melbourne che a soli ventitrè anni ha già collezionato una lunga scia di sold out in tutto il mondo, tra i 100 artisti più interessanti del 2018 per NME con più di 116 milioni di stream su Spotify.

Ascolta Tash Sultana

Davanti a una simile line up non ci resta altro che darci appuntamento a Ferrara e goderci tutte le stelle musicali che si alterneranno sul palco.