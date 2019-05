Brutal, il secondo album di Camilla Sparksss | Streaming



Secondo album per Camilla Sparksss, progetto della musicista e artista visuale svizzero-canadese Barbara Lehnhoff.

Il disco, pubblicato il 5 aprile 2019 da On the Camper Records, si intitola Brutal e segue For You the Wild del 2014.

Il nuovo lavoro è un mix coinvolgente di elettronica pop a bassa fedeltà , sonorità cold-wave e melodie tanto soffici quanto sperimentali.

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi