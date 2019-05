Elephant Serenade, il nuovo video di Are You Real? | News



Onirico, visionario. Elephant Serenade, il nuovo video del progetto alt-folk veneziano Are You

Real?, è un viaggio nell’inconscio. Girato dallo stesso musicista, che da anni lavora unendo musica e video anche nei live, si basa su una sua esperienza molto profonda.

“Quando chiudo gli occhi mi ritrovo sempre in un bosco” racconta Andrea, titolare del progetto. “Ci sono delle forze in questo bosco. Il tempo non è lineare. E’ un bosco che ho visitato per la prima volta anni fa, facendo quello che, nel linguaggio sciamanico, è detto viaggio nel mondo inferiore. Una parte di me è sempre lì… e non sono nemmeno sicuro di quante parti comprenda la parola ‘me’. Tutto questo è al di là del bene e del male: forse ne è lo sfondo. È quanto ho tentato di filmare in questo video”.

La canzone, Elephant Serenade, è stata pubblicata la notte del 31 dicembre, come parte di una compilation dedicata all’alt-folk italiano realizzata da Pipapop Records. Si tratta dell’ultimo singolo di Are You Real?, che da anni realizza canzoni, dipingendo paesaggi interiori a volte apocalittici a volte incantanti e magici. Per l’approccio rigorosamente do-it-yourself, è stato spesso paragonato a Mark Linkous e Phil Elverum.

Ha pubblicato nel 2012 Songs Of Innocence (Face Like a Frog Records) e nel 2017 il suo ideale seguito, Songs From My Imaginary Youth (Dischi Soviet/Sisma), ricevendo ottimi riscontri di critica.

Negli anni ha suonato in tutta Italia e alcune città d’Europa, unendo alla musica suggestive proiezioni. Ha anche girato diversi videoclip, finendo su MTV. Nel 2017 fonda Beautiful Losers, etichetta con cui pubblica dischi da lui arrangiati e mixati per altri artisti, come An Early Bird, attualmente in tour in Europa, A Red Idea e Leptons.

