Lo Zoo di Berlino con il nuovo album Resistenze Elettriche | Streaming

Lo Zoo di Berlino con il nuovo album Resistenze Elettriche



Lo Zoo di Berlino torna con un nuovo lavoro dal titolo Resistenze Elettriche dopo l’ultimo album di canzoni con Ivana Gatti e Gianni Maroccolo, si è dedicato alla produzione di diversi progetti, tra cui la ristampa rimasterizzata di Area 1978, gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano! e il nuovo album di Patrizio Fariselli, 100 Ghosts, usciti per la Warner Italia.

Resistenze Elettriche è un progetto speciale pubblicato il 25 aprile scorso in collaborazione con New Model Label e distribuito da Goodfellas.

Un concept album che nasce pensato per il vinile.

Il lato A che racchiude le registrazioni dal vivo del mini tour in Emilia Romagna presso i luoghi della Resistenza, in occasione del progetto Materiale Resistente 2.0, in cui il gruppo insieme al loro mentore Patrizio Fariselli si lancia in improvvisazioni radicali partendo dai temi di alcuni classici del repertorio degli Area. Chiude questo set dal vivo una versione di Aria, dall’ultimo album di Patrizio Fariselli e dedicato ai caduti della Resistenza.

Il lato B, caratterizzato invece da 4 inediti di Lo Zoo di Berlino, rigorosamente strumentali, in trio, senza chitarre e voce, dal suono sempre ricercato.

