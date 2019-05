Blossom and Flower: l’EP d’esordio dei ferraresi Motel Satori

Alternative rock con inserti elettronici e una suadente voce al femminile, costantemente in bilico tra melodia e sperimentazione. Blossom and Flower è l’EP d’esordio dei ferraresi Motel Satori, uscito autoprodotto ad aprile 2019.

Lo stesso quartetto lo introduce così:

“Queste 4 tracce sono una prima sintesi di questo progetto, le atmosfere sono in costante equilibrio tra l’estetica classica della rockband e gli interventi di elettronica minimale che aprono a scenari psichedelici talvolta inaspettati, quasi fossero esperimenti dall’esito sconosciuto. Come un fallout radioattivo che si sparge in una fabbrica investendo macchine in funzione e scrivanie piene di appunti.“