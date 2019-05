Dreaming is Dead Now Ã¨ l’esordio dell’artista sudafricano-inglese Skinny Pelembe | News

Dreaming is Dead Now è l’esordio dell’artista sudafricano-inglese Skinny Pelembe | News



Skinny Pelembe è un artista sudafricano-inglese che sta rimescolando le carte della contemporanea corrente indie jazz e del r&b digitale, il suo album di debutto Dreaming is Dead Now uscirà il 24 maggio per Brownswood Recordings con distribuzione italiana affidata a Goodfellas.

A oggi Skinny ha suonato ovunque in Inghilterra, con tour sold out e presenza ad importanti festival come il The Great Escape, e aperture per gli show di artisti del calibro di Nightmares on Wax, Maribou State e UNKLE (chiamati direttamente da James Lavelle per lo show celebrativo degli UNKLE al Royal festival Hall).

Dreaming is Dead Now è stato prodotto da Malcolm Catto degli Heliocentrics ed è un collage di gusti musicali.

Lo stile unico dell’artista nato a Johannesburg ma cresciuto a Doncaster si muove tra l’eleganza del folk californiano e il ritmo della dance inglese. (La redazione)