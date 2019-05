Indimenticabile Festival: a Bologna il 12 e 13 luglio 2019 | Concerti



Indimenticabile Festival si terrà il 12 e 13 luglio 2019 al Bologna Sonic Park e nasce dall’idea di celebrare la nuova musica italiana, quel movimento nato fuori dal circuito delle grandi etichette discografiche e dai talent televisivi, cresciuto tra concerti in piccoli club, sostenuto dal mondo social e arrivato alle grandi platee e all’attenzione dei media nazionali partendo dal basso. Non a caso sceglie come sede Bologna, la Città della musica per eccellenza, da sempre crocevia di artisti e ancora oggi fucina di molti talenti della scena indipendente.

La lineup completa di Indimenticabile Festival 2019 prevede Gemitaz, Ghemon, Gazzelle, Ex-Otago, Coma_Cose. Eugenio in Via di Gioia, Postino, Masamasa, Cecco e Cipo, Le Lare, Ketama 126. (La redazione)