Teenage Fanclub: un biglietto in omaggio per l’unica data italiana | Ferrara Sotto Le Stelle 2019

Anche quest’anno Musicletter.it è partner di Ferrara Sotto Le Stelle, uno dei più importanti e storici festival italiani che da 24 anni ospita i migliori autori rock, indie rock e world music italiani e internazionali.

La nostra redazione, in accordo con l’organizzazione del festival, a partire da oggi mette a disposizione un biglietto omaggio per il concerto che i Teenage Fanclub terranno martedì 11 giugno 2019 (unica data in Italia) presso il cortile del Castello Estense di Ferrara.