One Horse Band con il punk and roll di Keep On Dancing | Streaming

One Horse Band con il punk and roll di Keep On Dancing



Keep On Dancing √® il secondo album di One Horse Band, “un disco in bianco e nero, spudoratamente sporco e lo-fi”.

Pubblicato il 16 maggio scorso da Area Pirata (con distribuzione Goodfellas) e prodotto da Jim Diamond (The Sonics, The White Stripes, The Dirtbombs), Keep On Dancing è una miscela esplosiva e bizzarra di blues e garage rock.

Dieci nuove canzoni che rivelano uno spirito decisamente punk and roll. (La redazione)