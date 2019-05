Premio Strega 2019: i 12 libri finalisti | Notizie



La LXXIII edizione del Premio Strega, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Liquore Strega con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca, ha preso il via con l’annuncio della selezione dei dodici candidati.

Il Comitato direttivo del Premio – composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Ernesto Ferrero, Simonetta Fiori, Alberto Foschini, Paolo Giordano,Melania G. Mazzucco (presidente), Gabriele Pedullà , Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine – ha selezionato la dozzina tra i cinquantasette titoli di narrativa proposti quest’anno dagli Amici della domenica, il gruppo storico della giuria.

Questi sono i dodici libri in gara:

Valerio Aiolli, Nero ananas (Voland), proposto da Luca Formenton

Paola Cereda, Quella metĂ di noi (Perrone), proposto da Elisabetta Mondello

Benedetta Cibrario, Il rumore del mondo (Mondadori), proposto da Giorgio Ficara

Mauro Covacich, Di chi è questo cuore (La nave di Teseo), proposto da Loredana Lipperini

Claudia Durastanti, La straniera (La nave di Teseo), proposto da Furio Colombo

Pier Paolo Giannubilo, Il risolutore (Rizzoli), proposto da Ferruccio Parazzoli

Marina Mander, L’età straniera (Marsilio), proposto da Benedetta Tobagi

Eleonora Marangoni, Lux (Neri Pozza), proposto da Sandra Petrignani

Cristina Marconi, Città irreale (Ponte alle Grazie), proposto da Masolino d’Amico

Marco Missiroli, FedeltĂ (Einaudi), proposto da Sandro Veronesi

Antonio Scurati, M. Il figlio del secolo (Bompiani), proposto da Francesco Piccolo

Nadia Terranova, Addio fantasmi (Einaudi), proposto da Pierluigi Battista

La prima votazione, che selezionerà la cinquina dei finalisti, avrà luogo mercoledì 12 giugno nel Tempio di Adriano – Camera di Commercio di Roma, e non, come da tradizione, nella sede della Fondazione Bellonci, a causa dei lavori di ristrutturazione in corso nel palazzo in via Fratelli Ruspoli. Come da tradizione, invece, la votazione per l’elezione del vincitore si svolgerà giovedì 4 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta su Rai 3. (La redazione)