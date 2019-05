J Mascis (Dinosaur Jr): tre concerti in Italia a luglio | Streaming



Dopo la pubblicazione a novembre 2018 di Elastic Days, pubblicato su Sub Pop Records con distribuzione Audioglobe, J Mascis (Dinosaur Jr) arriva in Italia per tre imperdibili concerti.

Il chitarrista e cantante americano si esibirà l’11 luglio ai Giardini Luzzati di Genova, il 12 luglio al Festival delle Colline di Prato e il 14 luglio 2019 a Unplugged in Monti a Roma. (La redazione)