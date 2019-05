Ypsigrock Festival 2019: nuovo, terzo annuncio | Concerti | Video



Nel panorama dei festival estivi di tutta Europa Ypsigrock dal 1997 è una delle certezze assolute per continuità, ricercatezza, esclusività e per la sua proposta a misura d’uomo che mette in scena una Sicilia che non ti aspetti, intima e lontana dagli stereotipi.

La 23ª edizione del boutique festival dell’estate italiana, che si terrà dall’8 all’11 agosto 2019 e che vanta già l’esclusiva data italiana dei National in veste di headliner, aggiunge oggi al suo cast anche Baloji, Dope Saint Jude, Free Love, Mokado, La Rappresentante di Lista e Pick a Piper che si uniscono a Spiritualized, David August, Whitney, Let’s Eat Grandma, Fontaines D.C. (foto in alto), Whispering Sons e WWWater già annunciati negli scorsi mesi. (La redazione)