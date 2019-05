Nuovo lavoro discografico per i bolognesi iBerlino. Ascolta il primo singolo | Video



Urban Graffiti è il quarto lavoro discografico degli iBerlino, band bolognese attiva da 10 anni, in uscita il 14 giugno 2019 per CD Baby e La biondarecords.

Registrato al Groove Sound Design di Bologna, l’album segna un ulteriore passo in avanti nell’evoluzione del sound del quartetto, che per la prima volta abbraccia sonorità tendenti alla dance e all’electro pop, grazie anche alla collaborazione con il produttore Lorenzo Lambertini.

Gli stessi iBerlino introducono Urban Graffiti con le seguenti parole: “Un disco dalle tematiche urbane, molto diretto. Ha un che di dance, cosa che la band non aveva mai sperimentato prima. Essere stati prodotti da Lorenzo Lambertini, rispetto ai dischi precedenti ha dato freschezza e dinamismo al sound della band. La senzazione è di essere stati remixati in un certo senso. “Questo disco può essere ascoltato come una sorta di passeggiata urbana con i suoi abitanti: degli animali notturni”.

Ubarn è il primo singolo e video che anticipa il disco. Buon ascolto. (La redazione)