Cosa è reale: il secondo album di Francesco Rigoni | Streaming

Cosa è reale: il secondo album di Francesco Rigoni



Cosa è reale è il secondo album del molisano Francesco Rigoni pubblicato a fine dicembre 2018 da Seahorse Recordings. Il nuovo disco è un viaggio in nove tracce “in un futuro non troppo lontano”, ispirato all’immaginario della Strada di Cormack McCarthy, di 28 giorni dopo, di Mad Max - e in generale del genere post apocalittico. Le sonorità dei brani rincorrono lo stile del rock contemporaneo di artisti quali Beck, Radiohead e Queens of the Stone Age, con i piedi sempre ben ancorati nel pop.

I testi evolvono dai temi “bulimici” del LP precedente, Continua a mangiare troppo, proponendo una ricerca dell’altro e il dialogo costante nei rapporti interpersonali come forme di una nuova spiritualità in un mondo segnato dall’assenza progressiva di vita e di rinnovamento. Cosa è reale manifesta una voglia di raccontare che si percepisce dalla vena cantautorale che caratterizza i pezzi di questo ultimo LP. (La redazione)