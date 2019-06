Whitney: primo estratto dal nuovo album Forever Turned Around | Video



Il nucleo fondamentale dei Whitney è formato dal cantante e batterista Julien Ehrlich e dal chitarrista Max Kakacek, entrambi di base a Chicago. Forever Turned Around è atteso il il 30 agosto per Secretly Canadian, seguito dell’acclamato e fortunato Light Upon the Lake, uscito nel 2016.

Il primo singolo Giving Up è anche la traccia d’apertura del nuovo disco, una trionfante opener e una canzone che parla di amore e dolore e della fine di lunghe relazioni. Forever Turned Around è stato prodotto da Brad Cook (Bon Iver e Hand Habits) e Jonathan Rado dei Foxygen (Weyes Blood e Father John Misty).

L’album è stato composto e arrangiato con l’aiuto del chitarrista ritmico ed eterno amico e collaboratore Ziyad Asrar nel suo studio di Chicago — lo stesso in cui la band ha compost la maggior parte del materiale del precedente Light Upon The Lake. Alle registrazioni hanno partecipato anche Lia Kohl e Macie Stewart degli Ohmme.

La formazione live dei Whitney è invece formata dal tastierista Malcolm Brown, il chitarrista Print Chouteau, il bassista Josiah Marshall, e la tromba di Will Miller, insieme all’insostituibile Ziyad Asrar alla chitarra ritmica.

I Whitney si esibiranno già questa estate per presentare il nuovo album, attesi a eventi unici come il Pitchfork Music Festival di Chicago e nei club più prestigiosi degli states, oltre che con una data attesissima anche in Italia l’11 agosto all’Ypsigrock Festival di Castelbuono, in Sicilia.

Ascolta il primo singolo Giving Up estratto da Forever Turned Around. (La redazione)