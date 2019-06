Un disco importante per ricordare Dr. John | Streaming



È morto ieri, 6 giugno 2019, all’età di 77 anni Dr. John (all’anagrafe Malcolm John Rebennack), uno dei nomi di riferimento della scena blues di New Orleans.

Tanti e soprattutto carichi di passione i dischi della sua importante carriera: dall’esordio Gris-Gris del 1968 a Ske-Dat-De-Dat: The Spirit of Satch del 2014, passando per City Lights del 1979 e In a Sentimental Mood del 1989. Tuttavia, noi vogliamo ricordarlo con la sua penultima, meravigliosa creatura del 2012 dal titolo Locked Down. Buon ascolto. (La redazione)