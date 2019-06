Feels Like Love, il nuovo album di Chrysta Bell, la musa di David Lynch | Streaming



Pubblicato lo scorso 5 aprile, Feels Like Love è il nuovo album dell’americana Chrysta Bell, prodotto da Christopher Smart, ormai da anni membro della band della cantautrice, oltre che suo partner nella scrittura.

Questo quarto lavoro in studio porta Chrysta Bell e la sua sensualità eterea in una nuova dimensione attraverso 10 brani che si muovono in territori più dark del solito e con influenze che vanno dalla new wave, al post punk e anche alla disco.

La sua magnifica e caratteristica voce da contralto risulta in questo nuovo album più potente ed efficace del solito, così come la sua dolcezza timbrica.

Con Feels Like Love chi ha già amato i precedenti lavori di Chrysta Bell avrà modo di scoprire nuovi aspetti dell’artista che si è fatta conoscere per essere “la musa di David Lynch”. Buon ascolto. (La redazione)