Rock in Roma 2019. Il programma completo piÃ¹ il video di presentazione | Festival | Concerti | News

Rock in Roma 2019. Il programma completo più il video di presentazione | Festival | Concerti | News



Il 22 giugno 2019 prenderà il via l’undicesima edizione di Rock in Roma. Tre le location: l’Auditorium Parco della Musica, l’Ippodromo Capannelle e il Teatro Romano di Ostia. Si partirà con Liberato e si finirà il 7 settembre con TheGiornalisti. In mezzo tanti nomi importanti: dai Kraftwerk, il 27 e 28 giugno, ai Marlene Kuntz il 12 luglio, passando per gli Zen Circus, il 5 luglio, e tanti altri. Di seguito il programma completo e teaser di presentazione. (La redazione)

Il programma completo di Rock in Roma 2019

22 giugno // Liberato – Ippodromo delle Capannelle

23 giugno // Anathema – Ippodromo delle Capannelle

27-28 giugno // Kraftwerk – Teatro Romano di Ostia Antica

27 giugno // Calcutta – Ippodromo delle Capannelle

30 giugno // Capoplaza – Ippodromo delle Capannelle

2 luglio // Franco126 – Ippodromo delle Capannelle

2 luglio // James Blake – Teatro Romano di Ostia Antica

4 luglio // Gemitaiz – Ippodromo delle Capannelle

5 luglio // The Zen Circus – Ippodromo delle Capannelle

6 luglio // J-Ax + Articolo 31 – Ippodromo delle Capannelle

9 luglio // Negrita – Teatro Romano di Ostia Antica

11 luglio // Neurosis + Yob – Teatro Romano di Ostia Antica

11 luglio // Bad Bunny – Ippodromo delle Capannelle

12 luglio // Marlene Kuntz – Teatro Romano di Ostia Antica

12 luglio // Salmo – Ippodromo delle Capannelle

13 luglio // Carl Brave – Ippodromo delle Capannelle

14 luglio // Ozuna – Ippodromo delle Capannelle

17 luglio // Subsonica – Ippodromo delle Capannelle

18 luglio // Ketama126 + Speranza + Massimo Pericolo – Ippodromo delle Capannelle

19 luglio // Ex-Otago -Ippodromo delle Capannelle

23 luglio // The Blaze – Ippodromo delle Capannelle

26 luglio // Luche – Ippodromo delle Capannelle

27 luglio // Loredana Bertè – Teatro Romano di Ostia Antica

7 settembre // TheGiornalisti – Circo Massimo