La line-up di Marostica Summer Festival 2019 | Concerti in Italia



La quinta edizione del Marostica Summer Festival prenderà il via il 3 luglio 2019, nella spettacolare cornice della Piazza degli Scacchi, tra il Castello Inferiore e il Castello Superiore, abbracciata dalle antiche mura del 1300.

Il 3 luglio il primo concerto con i Toto: lo storico gruppo di Los Angeles porta sul palco Old is New, l’ultimo album di inediti pubblicato nel novembre scorso, ma festeggiano anche i quarant’anni dalla pubblicazione dell’omonimo disco d’esordio.

L’indie pop degli scozzesi Fran Ferdinand seguirà l’8 luglio, attesissimi dopo l’uscita di Always Ascending, ultimo lavoro discografico, e il cambio di formazione.

Il 10 luglio Francesco De Gregori (foro in alto) accompagnato da una orchestra di quaranta elementi presenterà i suoi più grandi successi in un contesto sinfonico.

Marostica sarà una delle tappe della tournée estiva di Giorgia, il 12 luglio, reduce dal successo del suo ultimo album, Pop Heart, certificato disco di platino.

Come inframezzo tra i concerti, il 17 luglio è in programma Bohemian Rhapsody, racconto di una storia d’amore accompagnata da una colonna sonora suonata e cantata interamente dal vivo.

Il 18 luglio Antonello Venditti celebra i 40 anni di Sotto il segno dei pesci, uno degli album più significativi della storia della musica italiana.

Per finire, un cult del festival il 20 luglio: spazio alla musica anni ‘90 in una serata tutta da ballare con dj, corpo di ballo, effetti speciali e video. (Alessandro da Rin Betta)

Di seguito il programma completo del festival veneto

3 luglio – Toto

8 luglio – Franz Ferdinand

10 luglio – Francesco De Gregori con orchestra

12 luglio – Giorgia

17 luglio – Bohemian Rhapsody – Live tribute Queen

18 luglio – Antonello Venditti

20 luglio – 90 Wonderland