L’amore e la rabbia di Massimo Priviero in un romanzo autobiografico | Libri



Lo scorso 30 aprile Vololibero Edizioni ha pubblicato il primo romanzo di Massimo Priviero, musicista e cantautore che quest’anno compie trent’anni di carriera e 15 album pubblicati.

Amore e Rabbia - Storia della mia vita è un’autobiografia romanzata scritta da Priviero in un periodo in cui è “tornato a casa” nella sua Jesolo dove è nato e cresciuto. Lì ha ripercorso, intrecciandola, la propria storia umana e artistica, inserendo anche dei personaggi di “fantasia” per dare una maggior “narrazione” alla sua scrittura. (La redazione)