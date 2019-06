Nuovo album per le losangeline Bleached | Video



Kiss You Goodbye delle americane Bleached è il nuovo singolo e video estratto dall’attesissimo Don’t You Think You’ve Had Enough? in uscita il 12 luglio 2019 per Dead Oceans.

Kiss You Goodbye arriva a breve distanza dal precedente singolo Hard to Kill, primo singolo estrapolato dalla formazione di Jessie e Jennifer Clavin.

ll disco è stato prodotto da Shane Stoneback (Vampire Weekend e Sleigh Bells) e ha portato il suono delle Bleached verso lidi ancora inesplorati, dove punk, glam e geniali trovate pop hanno formato l’elegante sound del nuovo Don’t You Think You’ve Had Enough.

I nuovi brani sono la prova del nuovo percorso intrapreso dalla giovane band di Los Angeles. Buon ascolto. (La redazione)