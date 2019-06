Fuctape: omonimo album d’esordio del collettivo di stanza a Toronto | Streaming



Fuctape è un nuovo collettivo di artisti di oltre 20 membri provenienti da Toronto, Ontario.Fuctape è una casa per gli esclusi, un rifugio per i degenerati, un orfanotrofio per gli anarchici.

Fuctape è un gruppo di musicisti che mira a rivitalizzare lo spirito della cultura punk.

Fuctape, in uscita oggi 21 giugno, è il titolo omonimo del primo album della formazione canadese che si muove tra gli esperimenti di Kanye West e la musica di Death Grips. Buon ascolto. (La redazione)