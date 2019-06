The Jackie-O s Farm con il nuovo Rocket in my Pocket | Streaming



I livornesi The Jacky-O’s Farm tornano con Rocket In My Pocket pubblicato il 7 giugno 2019 su Black Candy.

The Jackie-O’s Farm si sono formati nel 2004. Il primo lavoro sulla lunga distanza è Hard Times for Blonde Surfers del 2019 e l’ultima traccia, I’m Sorry, è stata scelta da Paolo Virzì per la colonna sonora del film Il Capitale Umano.

Nel 2010 è uscito il secondo album Sandland, a cui ha fatto seguito un tour di due anni che li ha portati a suonare per tutta la Penisola.

Nel 2011 hanno dato alle stampe l’EP Warren, contenente l’inedito omonimo. Dopo un periodo di sosta, la band labronica ha messo insieme una nuova formazione inserendo nuovi musicisti, nuove sonorità, e molto più groove. E il risultato è Late Night Shower. (La redazione)