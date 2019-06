La musica alternativa: alcuni album del 2019 in streaming. Basta un click | Notizie



Da oggi inauguriamo questa veloce e pratica rubrica in cui vi proponiamo alcune delle nuove uscite discografiche del 2019 che ci hanno incuriosito e che vorremmo farvi ascoltare. Per ciascuno di essi abbiamo messo a disposizione il link “ascolta” che aprirà l’applicazione Spotify e il disco in questione, così come abbiamo fatto per i migliori cinque album dell’anno, a oggi ( vedi qui ).

Allora: iniziamo immediatamente con la neopsichedelia/stoner dei canadesi Black Mountain che hanno da poco dato alle stampe su Dine Alone il loro quinto album dal titolo Destroyer ( ascolta ). Vengono sempre dal Canada, precisamente da Montreal, gli autori del noise-punk di Honey ( ascolta )pubblicato da Constellation Records il 31 maggio scorso. Loro si chiamano Lungbutter.

E ancora il Canada questa volta con l’indie folk dei Siskiyou che danno alle stampe Not Somewhere ( ascolta ) edito sempre dalla benemerita Constellation il 17 maggio 2019. A seguire le tredici tracce punkeggianti di Readjusting the Locks degli Institute ( ascolta ), formazione di stanza in Texas, Austin, anche se il sound ha poco a che fare con la città .

Con Marissa Nadler & Stephen Brodsky e il loro suggestivo folk alternativo e oscuro di Droneflower ( ascolta ), uscito su Sacred Bones Records il 26 aprile 2019, si cambia decisamente atmosfere. Mentre Useless Coordinates dei Drahala ( ascolta ), uscito su Captured Tracks il 3 maggio, ci porta in terra d’Albione a suon di art rock e punk.

Per chiudere infine la lista con il pop psichedelico di Seeing Other People ( ascolta ), nuovo lavoro discografico pubblicato dai losangelini Foxygen sulla prolifica label Jagjaguwar.

Se qualcuno dei dischi segnalati vi piacerà , il nostro consiglio è sempre lo stesso: acquistatelo fisicamente o, perlomeno, sostenete l’artista in qualche modo. Buon ascolto. (La redazione)