25 anni di Emergency: la diretta web su Musicletter.it | Live streaming

Emergency torna nella città dove è nata, Milano, per festeggiare dal 28 al 30 giugno 2019 “25 anni di impegno e raccontare un altro modo di resistere insieme”.

Musicletter.it, media partner dell’evento, trasmetterà la diretta web dell’incontro nazionale in due appuntamenti: il primo live streaming è per venerdì 28 giugno dalle ore 21:05; il secondo invece sabato 30 giugno dalle 10:05 fino a sera con il gran finale del Concerto per Emergency alle ore 21:15.