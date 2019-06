I Ã¨ il nuovo album elettronico psichedelico dei cileni FÃ¶llakzoid | Streaming

I è il nuovo album elettronico psichedelico dei cileni Föllakzoid | Streaming



Il viaggio dei Föllakzoid è iniziato 10 anni fa a Santiago, Cile, come esperimento degli amici di infanzia Domingae e Diego. Influenzati dall’eredità dell’antica musica delle Ande, la band ha imparato ad integrare le proprie origini con suoni e tecnologie contemporanee, creando così uno stile personale ricco ma al contempo minimale.

I è il quarto album dei Föllakzoid, il terzo per l’etichetta di culto Sacred Bones, seguito di III del 2015 e II del 2013.

Differente dal precedente, il nuovo album non è stato registrato in presa diretta, ma è frutto di oltre 60 sedute di registrazione organizzate per chitarre, basso, batteria, synth e voci.

Il produttore Atom TM ha poi riorganizzato e montato l’intero lavoro senza restrizioni o guide da parte dei Follakzoid.

Le 4 sequenze sono così diventate le lunghe suite che compongono il nuovo album I: un album lisergico basato sulle esperienze sensoriali del duo e un invito a connettersi con le loro intuizioni.

I sarà pubblicato il primo agosto da Sacred Bones Records con distribuzione Goodfellas ed è anticipato dal singolo IIII. (La redazione)