Moon Duo: cambio di rotta con il nuovo album Stars are the Light | Video

Stars are the Light è il settimo album di Sanae Yamada e Ripley Johnson che segue l’incredibile odissea psichedelica e kraut di Occult Architetcure Volume 1 e 2. Tuttavia, il nuovo lavoro si discosta dai precedenti lavori dei Moon Duo in favore di un sound meno oscuro e pesante per concedersi un mood armonica, capace di mettere in contatto corpo e stelle.

Sanae Yamada racconta: “Noi siamo cambiati, la natura della nostra collaborazione è cambiata, il mondo è cambiato e volevamo che nostra musica lo riflettesse”.

Queste sono canzoni che parlano di esperienza umana (amore, cambiamento, incomprensione, dolori, gioia, miseria, alienazione e armonia) in relazione con altri esseri viventi e il gioco degli astri.

Stars are the Light è illuminato da elementi funk anni ’70 e rabbia anni ’90. Lo stile chitarristico di Ripley Johnson è meno caustico e più rilassato e gioioso, mentre il synth e la voce di Sanae Yamada sono onirici come mai prima.

Stars are the Light uscirà il 27 settembre 2019 su Sacred Bones Records ed è anticipato dalla traccia che dà il titolo al disco. (La redazione)