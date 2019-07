Shannon Lay con l’album August. Guarda il video | News



Il 23 agosto 2019 uscirà August, il nuovo disco di Shannon Lay con il quale l’artista si riferisce al mese di agosto del 2017 quando decise di lasciare il suo vecchio lavoro per dedicarsi anima e corpo alla sua carriera musicale. È stata la sua liberazione come artista, “il disco è un ringraziamento all’universo”, dice la Lay.

Lay è un’artista estremamente tranquilla, nonostante la sua carriera solista e quella di chitarrista e cantante della band indie rock Feels, non si mette mai troppa pressione addosso. La sua vita è dedicata alla musica, quindi spende ore del suo giorno a suonare la chitarra, sfidandosi a migliorare costantemente.

August è stato scritto in tre mesi, durante il suo primo tour. “Per la maggior parte le canzoni erano tutte chitarra e voce” e in linea con la natura del disco, quasi tutte durano all’incirca tre minuti o meno.

Il disco lo ha registrato sull’East Side presso l’home studio del suo amico musicista Ty Segall. “Credo che la persona che registra il disco finisca per influenzare le canzoni con la sua energia, e Ty ha veramente portato il suo spirito gioviale all’interno della produzione, un’energia che non avevo ancora sperimentato. Non avrei potuto chiedere una guida ed un’energia migliore come aiuto per creare questo disco.”

Il primo singolo estratto estratto da August di Shannon Lay si intitola Nowhere. Buon ascolto. (La redazione)