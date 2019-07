A Cremona il MosaicOff, musica tutta al femminile | Concerti



Sabato 3 agosto all’Arci Festa di Cremona, situata nello splendido Parco Scout in riva al Po, si terrà una serata che esplorerà in vari modi il sentire femminile declinato in musica. Si tratta del secondo MosaicOff, la serie di eventi collaterali nati dalla scomposizione di Mosaico Festival.

La serata avrà inizio con un incontro-intervista che esplora le tematiche di genere nell’industria musicale. A seguire il live di Any Other, progetto musicale della talentuosa Adele Nigro (foto in alto) che, con il suo ultimo lavoro Two, Geography, ha riscosso un fortissimo successo di critica e pubblico. A chiudere la serata Le ragazze vogliono pogare + Guest. (La redazione)