Mantra Rosso è il nuovo singolo dei Veivecura | Streaming

Mantra Rosso è il nuovo singolo dei Veivecura



Volersi Bene sarà il quinto lavoro in studio di VeiveCura la cui data di uscita ancora non è dato sapere.

Negli ultimi dieci anni la band ha stupito il proprio pubblico con dischi sempre diversi l’uno dall’altro, seguendo comunque un proprio filo conduttore.

La grande novità questa volta è il modo in cui l’album sarà reso fruibile. Non sarà infatti soltanto un disco da ascoltare ma anche da gustare, da assaporare letteralmente con il proprio palato. Da qui nasce l’idea di partnership con la pluripremiata fabbrica di cioccolato Sabadì (dal 2012 al 2019 Tavoletta D’oro per il “Miglior Cioccolato di Modica”).

Il singolo (intitolato Mantra Rosso) che anticiperà Volersi Bene, e altre piccole chicche, si troveranno all’interno di una esclusiva confezione di cioccolato! Una barretta di quel tradizionale cioccolato che ha dato notorietà a Modica, città d’origine di VeiveCura e base operativa della stessa Sabadì. (La redazione)