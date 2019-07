Arab Strap, annunciata la ristampa in vinile del primo album del 1996 | Streaming



A 23 anni dalla sua uscita originale, The Week Never Starts Round Here, l’album di debutto degli scozzesi Arab Strap, è stato rimasterizzato e sarà disponibile dal prossimo 13 settembre 2019, sempre per la stessa etichetta che lo aveva pubblicato originariamente, ovvero Chemikal Underground.

“In quel momento volevamo documentare le nostre vite. L’album suona come una coppia di giovani uomini confusi che cercano di capire sé stessi all’alba di una sbornia - che è esattamente quello che era”, Aidan Moffat.

Per questa nuova edizione i nastri originali sono stati scrupolosamente rielaborati da Paul Savage, storico produttore del giro di Glasgow e collaboratore di Mogwai, Franz Ferdinand, Deacon Blue e The Twilight Sad.

The Week Never Starts Round Here contiene probabilmente la canzone più famosa di Aidan Moffat (voce, batteria) e Malcolm Middleton (chitarra, basso), ovvero The First Big Weekend, brano che scrissero come B-side quando l’album era presumibilmente finito. (La redazione)