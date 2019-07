Bleached con il nuovo album Don’t You Think You’ve Had Enough? | Streaming



Don’t You Think You’ve Had Enough? è il nuovo album delle americane Bleached pubblicato il 12 luglio 2019 per Dead Oceans.

ll disco è stato prodotto da Shane Stoneback (Vampire Weekend e Sleigh Bells) e ha portato il suono delle Bleached verso lidi ancora inesplorati, facendo incontrare punk, glam e geniali trovate pop.

Don’t You Think You’ve Had Enough? è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)