Jonathan Wilson: due date in Italia a novembre | Concerti | Video

Jonathan Wilson: due date in Italia a novembre



Jonathan Wilson, cantante, polistrumentista e produttore discografico americano, torna in Italia per due imperdibili “Intimate Solo Performance” al Covo Club di Bologna (il 9 novembre 2019) e al Circolo Ohibò di Milano (il 10 novembre 2019) dopo aver ha passato buona parte del 2017 e del 2018 viaggiando in tutto il mondo per due tour paralleli: quello per presentare il suo ultimo album Rare Birds, uscito su Bella Union nel marzo 2018, e come turnista (voce e chitarra) di Roger Waters, con il quale ha collaborato per la stesura e la produzione di Is This The Life We Really Want?, pubblicato nel 2017.

Guarda il video del singolo Me, contenuta nel disco Rare Birds. (La redazione)