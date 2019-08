Vinicio Capossela ospite di Festiv’Alba 2019 nella splendida cornice dell’anfiteatro di Alba Fucens | Concerti



Martedì 6 agosto 2019, a Massa d’Albe in provincia de L’Aquila, in occasione della terza edizione di Festiv’Alba, si esibirà il cantautore Vinicio Capossela.

Fresco vincitore della Targa Tenco 2019 per l’album Ballate per uomini e bestie, Capossela si esibirà nella splendida cornice dell’anfiteatro del sito archeologico di Alba Fucens, nota città dell’Antica Roma.

Così come si legge dal sito del musicista e cantore italiano, il nuovo lavoro discografico è “un’opera di grande forza espressiva che guarda alle pestilenze del nostro presente travolto dalla corruzione del linguaggio, dal neoliberismo, dalla violenza e dal saccheggio della natura. In un’epoca in cui il mondo occidentale sembra affrontare un nuovo medioevo inteso come sfiducia nella cultura e nel sapere e smarrimento del senso del sacro, Capossela sceglie di pubblicare un canzoniere che, evocando un medioevo fantastico fatto di bestie estinte, creature magiche, cavalieri erranti, fate e santi, mette in mostra le similitudini e il senso di attualità che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi”

L’appuntamento con Vinicio Capossela e le sue splendide Ballate per uomini e bestie pertanto è per il 6 agosto prossimo ad Alba Fucens. (La redazione)