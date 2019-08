The Practice of Love, il nuovo album di Jenny Hval | Video | News



Il 13 settembre prossimo sarà pubblicato The Practice of Love, il nuovo disco di Jenny Hval per Sacred Bones.

Il settimo album dell’artista norvegese segue l’EP del 2018 The Long Sleep e Blood Bitch del 2016, oltre al libro Paradise Rot. A Novel uscito lo scorso anno.

L’uscita di The Practice of Love è stato anticipata dal primo estratto dal titolo Ashes to Ashes. Buon ascolto. (La redazione)