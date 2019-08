Nuovo album per il produttore tedesco Dominik Eulberg | Video



Più di otto anni dopo Diorama, il produttore, biologo ed ecologista tedesco Dominik Eulberg pubblica il suo attesissimo quinto album in studio dal titolo Mannigfaltig. Con dodici elaborati brani musicali, Dominik lancia un appello per preservare la biodiversità mozzafiato della natura e, allo stesso tempo, per metterci in guardia contro la minaccia che gli esseri umani rappresentano per essa.

Si tratta di un disco dettagliato che richiede un ascolto molto attento e che mette in mostra il considerevole lavoro di synth di Eulberg, grazie a pad perfettamente modulati e a tastiere delicate, il tutto disposto su ritmi ondulati che lentamente ti portano attraverso una vasta gamma di emozioni.

Elementi di ambient, downtempo, elettronica, pop e minimal si mescolano con i suoni della natura, per un risultato finale in cui un senso corale della musicalità e un’aria malinconica permeano i pezzi maestosamente composti.

Mannigfaltig sarà disponibile dal 6 settembre prossimo su !K7 Records. Nel frattempo ascolta il singolo ascolta Goldene Acht. (La redazione)