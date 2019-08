When I Have Fears, l’album di debutto degli irlandesi The Murder Capital | Streaming



Pubblicato lo scorso 16 agosto 2019 da Human Season Records, When I Have Fears √® l’album di debutto della formazione irlandese The Murder Capital composta da James McGovern, Damien Tuit, Cathal Roper, Gabriel Paschal Blake e Diarmuid Brennan.

Il disco post-punk della band di Dublino prende il titolo da un sonetto elisabettiano del poeta romantico inglese John Keats ed è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)