In autunno nuovo album per Neil Young & Crazy Horse



Secondo quanto dichiarato da CNN entertainment, il cantautore canadese Neil Young il prossimo ottobre molto probabilmente darà alle stampe un nuovo album dal titolo Colorado.

Il disco dovrebbe essere pubblicato come Neil Young with Crazy Horse e sarà anticipato dal singolo Rainbow Of Colors la cui uscita è prevista per la fine del mese di agosto.

Ad accompagnare il disco ci sarà anche un “making of” su Colorado, diretto da C.K. Vollick e intitolato Mountaintop Sessions.(La redazione)