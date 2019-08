Find Sound, il debutto dei londinesi Shards. Ascolta il primo singolo Summer Sickness | Video



Find Sound è il disco di debutto degli Shards, collettivo di Londra guidato da Kieran Brunt, carismatico compositore, produttore e cantante.

Combinando voci, synth e percussioni, Find Sound è un’emozionante esplorazione nell’utilizzo della voce, spiegata attraverso suoni e luci.

I brani che compongono l’album sono infatti intesi come miniature di quadri sonori, dove ogni elemento, suono o luce, contribuisce a creare il quadro emozionale ed emotivo dell’umano adulto, tra eccitazione, paura e sollievo.

Scritto e prodotto da Kieran Brunt, con la produzione aggiuntiva di Paul Corley (Sigur Ros, Oneohtrix Point Never, Yves Tumor), il disco è stato registrato a Palazzo Stabile, un tranquillo centro per artisti nell’Alto Monferrato, in due settimane.

Find Sound, in uscita il 30 agosto 2019 per Erased Tapes, è anticipato dal singolo Summer Sickness. Buon ascolto. (La redazione)