Cesare Basile torna con un nuovo album di storie, canzoni e presagi.

A quasi tre anni di distanza dal precedente album U Fujutu su nesci chi fa?, il cantautore siciliano Cesare Basile torna con un nuovo album dal titolo Cummeddia.

”Cummeddia in siciliano vuole dire cometa o aquilone. Il passaggio di una cometa è segno infausto, presagio di sventure pubbliche, monito divino, annuncio di peste. La peste stravolge le relazioni umane e determina un nuovo ordine basato sul sospetto, l’accusa, il controllo, la definizione di zone e confini invalicabili. L’ordine è lo stato d’assedio, l’emergenza continua in cui la sospensione delle libertĂ viene presentata come il prezzo necessario per la sopravvivenza della societĂ . Radicalizzazione del tutti contro tutti per difenderci da tutti, infine da noi stessi. Separati dal mondo e dalle nostre creazioni quotidiane. La regola è la peste. Dopo averci accecato lo spirito ci strappa il cuore. Di fronte all’ordine della peste l’unico gesto è la rivolta, quando la cometa aquilone annuncia non il castigo ma un nuovo cominciamento” (Cesare Basile)