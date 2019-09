La mia generazione festival: ad Ancona la seconda edizione | Concerti



In programma ad Ancona dal 5 all’8 settembre 2019 la seconda edizione di La mia generazione Festival.

Dopo il successo del debutto dello scorso anno, la kermesse, firmata da Mauro Ermanno Giovanardi in collaborazione con il Comune di Ancona, si arricchisce di importanti novità : grandi ospiti internazionali, progetti speciali e una giornata in più che si aggiunge alla già intensa maratona dedicata alla musica degli anni ’90.

In calendario i concerti degli headliner dEUS nel tour dei venti anni del loro album Ideal Crash (6 settembre), Subsonica che chiudono il tour estivo con una data speciale nella quale ripercorreranno Microchip Emozionale uscito esattamente venti anni fa (7 settembre), La Crus (8 settembre), passando per le partecipazioni di Dave Rowntree dei Blur (5 settembre), Rick Witter (5 settembre), fino alla presenza di diversi nomi della scena italiana come Colapesce, Maria Antonietta, Max Collini, Edda, Massimo Zamboni, Riccardo Sinigallia, Mau Mau e Lucio Corso che prenderanno parte al ricco programma, tra live acustici, incontri speciali e dj set esclusivi. (La redazione)