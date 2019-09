Close It Quietly, il nuovo album dei Frankie Cosmos | Streaming



Il 6 settembre 2019 i Frankie Cosmos pubblicheranno il loro quarto album, Close It Quietly, che rappresenta un manifesto del loro spirito collaborativo. Il disco è uno sforzo creativo di Greta Kline e Lauren Martin (sintetizzatori), Luke Pyenson (batteria) e Alex Bailey (basso) con l’aiuto di Gabe Wax, che ha registrato e co-prodotto il disco con la band.

Il disco è stato registrato al Figure 8 Studios di Brooklyn da Wax, la cui attenzione per i dettagli ha permesso alla band di rimodellare il loro contesto musicale. Close It Quietly si discosta dai primi dischi dei Frankie Cosmos grazie a un costante lavoro di rielaborazione di propri motivi e suoni, il tutto intensificato ed espanso dalla sperimentazione con i synth, le textures, ed altre finezze rese possibili dall’apporto di Wax.

I Frankie Cosmos hanno annunciato il loro World Tour, diviso in tre diverse fasi. La prima inizia il 18 settembre a Boston e finisce il 29 a New York City. Dopodiché l’8 ottobre suoneranno a Monaco di Baviera per poi proseguire a Praga, Amsterdam, e Parigi, finendo il 22 ottobre a Londra. La terza e ultima fase del tour inizierà il 31 ottobre e finirà il 16 novembre, con concerti a Portland, Seattle, Vancouver, Los Angeles e Berkeley. (La redazione)