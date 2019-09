Le Chastity Belt tornano con un nuovo album. Il quarto e omonimo della carriera | Streaming



Le Chastity Belt sono tornate con un nuovo album che segue l’uscita di I Used to Spend So Much Time Alone del 2017. Il nuovo album - semplicemente intitolato Chastity Belt - è stato co-prodotto dalla band e da Melina Duterte (aka Jay Som) e uscirà il 20 settembre 2019.

Durante il corso dell’intervista rilasciata a The FADER, le Chastity Belt hanno spiegato cosa significa per loro produrre un LP ed hanno condiviso con i loro fan un video autoprodotto per il primo singolo Ann’s Jam. Le Chastity Belt saranno impegnate in un tour in Nord America ed Europa, e suoneranno in Italia a Milano il 1 ottobre 2019 al Serraglio.

Durante gli ultimi due anni la band ha riflettuto molto sul concetto di “intenzione”, come essere più presenti l’un per l’altro, visto che dopotutto le quattro componenti della band - Julia Shapiro (voci, chitarra, batteria), Lydia Lund (voci e chitarre), Gretchen Grimm (voci, chitarra, batteria) e Annie Truscott (basso) - sono nove anni che sono immerse in questo pazzo mondo della musica.

Ora più che mai sembra sia necessario riuscire a creare uno spazio all’interno del quale sia possibile essere sé stessi. Uno spazio dove l’euforia e la gioia di fare musica con le proprie migliori amiche sia protetto dalle aspettative del mondo esteriore. Creare questo spazio all’interno del quale poter essere le migliori versioni di loro stesse: un gruppo di amiche che si amano.

Chastity Belt, il loro quarto album, esce proprio da quel porto sicuro. (La redazione)