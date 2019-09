Il post-hardcore degli inglesi Grey Hairs. Ascolta il nuovo album Health & Social Care | Streaming



Dopo aver passato tutto il 2018 in tour con Sleaford Mods, Hey Colossus e Savak , gli inglesi Grey Hairs tornano con il terzo album della carriera Health & Social Care.

Il nuovo disco della band di Nottingham Grey Hairs è un concentrato di post-core, noise, punk e surf music con uno stile che prende in riferimento formazioni storiche come Birthday Party, Laughing Hyenas, Jesus Lizard e B52s, ma anche band contemporanee tipo Fucked Up.

Health & Social Care è stato pubblicato lo scorso 2 agosto 2019 da Gringo Records, a partire da oggi è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Health & Social Care by Grey Hairs