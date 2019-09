Gli M83 di Anthony Gonzalez con Temple of Sorrow, primo singolo che anticipa l’album DSVII | Video



Il duo francese M83 pubblica il singolo Temple of Sorrow, il primo estratto dal nuovo album DSVII, in uscita il 20 settembre 2019 via Naïve.

DSVII è stato realizzato utilizzando solamente attrezzatura analogica. È stato registrato durante l’autunno 2017 e la primavera del 2018 nello studio di Anthony Gonzalez, mente degli M83, a Los Angeles e nello studio californiano di Glendale di Justin Meldal-Johnsen (Nine Inch Nails, Beck).

Ad accompagnare Temple of Sorrow vi è la prima parte di Extazus, un breve film suddiviso in tre puntate con la musica di DSVII, girato dal regista sperimentale francese Bertrand Mandico. (La redazione)