Out Of All This Blue, il nuovo EP dei Waterboys | Streaming



I Waterboys di Mike Scott danno alle stampe l’EP Out Of All This Blue, che prende il nome dal singolo già parte del disco Where The Action Is, pubblicato a maggio per Cooking Vinyl.

Il brano doveva essere inizialmente incluso nell’album precedente, al quale ha infatti dato il nome. Ma è stato poi scartato e incluso nell’ultimo lavoro in studio dei Waterboys.

La canzone, rassicurante e compassionevole, è stata scritta per un amico che stava attraversando un momento difficile.

Nell’EP ci sono anche una demo del pezzo risalente al 2015 e due tracce live, London Mick e The Whole Of The Moon (featuring Blaine Harrison dei Mystery Jets), registrate al Chris Evans Virgin Radio Breakfast Show.

Pubblicato il 6 settembre 2019 da Cooking Vinyl, Out Of All This Blue è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)