Crowsroads - On the Ropes, 2019 | Recensione | Streaming



I Crowsroads sono un duo folk rock formato dai fratelli Matteo e Andrea Corvaglia. L’album di cui vi parleremo s’intitola On the Ropes e rappresenta l’ultima fatica discografica del duo.

Cosa dire come primo impatto sui Crowsroads? Dimenticatevi tutte le formazioni italiane in duo che avete ascoltato sino ad ora, i ragazzi hanno qualcosa in più ed hanno tutte le carte in regola per un biglietto di sola andata per gli States o per qualsiasi altro posto dove la buona musica viene davvero apprezzata.

I brani del disco infondono carica, energia, voglia di ballare e dimenarsi e soprattutto mettono su una buona dose di riscatto, felicità e probabilmente un pizzico di malinconia (come per il brano Monologue).

Il disco segue sempre l’onda folk cantautorale, senza avere mai dei bassi d’attenzione da parte dell’ascoltatore, il che denota che il disco scorre molto bene e senza problemi. Miglior brano del disco potrebbe essere Marbles, un singolo radiofonico che potrebbe rimanere nella testa e nella mente di molti ascoltatori già a primo ascolto.

In conclusione On the Ropes è un bel disco, fatto bene, pensato bene e realizzato bene (vi pare poco)? Ciò che ci auguriamo è che questi ragazzi possano andare il più lontano possibile e magari andare oltre i nostri confini, che qui è un paese per vecchi (ma non troppo) e che certa musica la capiamo solamente in parte, ma questo sicuramente i Crowsroads lo sapranno sicuramente. Senza ombra di dubbio, promossi! (Lorenzo D’Antoni)