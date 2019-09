Secondo album per Carla Dal Forno. Ascolta il nuovo singolo estratto da Look Up Sharp | Video



Il 4 ottobre 2019 sarà pubblicato da Kallista Records Look Up Sharp, il secondo album della giovane artista canadese Carla Dal Forno.

Il nuovo disco della cantante, ma di stanza a Berlino, arriva a un paio di anni di distanza dall’esordio del 2016, You Know What It’s Like , uscito per Blackest Ever Black.

Lo stile di Carla Dal Forno è influenzato da post-punk, psichedelia, sonorità avanguardistiche e tappeti dub. Ascolta Took a Long Time, uno dei primi singoli estratti da Look Up Sharp. (La redazione)